Hummels schwärmt von Ex-Kollege Maierhofer: “Hat gefühlt alle unsere Tore geschossen”

via Sky Sport Austria

In der 58. Ausgabe von Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast hat der deutsche Weltmeister und momentane BVB-Verteidiger Mats Hummels seinen ehemaligen Kollegen Stefan Maierhofer in den höchsten Tönen gelobt.

“Er hat viele wichtige Tore für uns geschossen, viele Bälle festgemacht und vorne viel geackert“, erinnert sich Hummels an seine damalige Zeit mit Maierhofer bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern und fügte hinzu: “Der Lange war absoluter Leistungsträger bei uns und hat gefühlt alle unsere Tore geschossen.”

