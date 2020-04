via

via Sky Sport Austria

In der 58. Ausgabe von Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast telefoniert Johannes Hofer mit einem Weltmeister und einer echten Deutschen Fußballikone. Keiner Geringerer als Mats Hummels, von Borussia Dortmund, ist in der Leitung und erweist sich nicht nur als echter Rätselkönig, sondern auch als heimlicher Major-Fan. Das müsst ihr euch anhören!

Jetzt abonnieren & anhören