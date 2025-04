Hummels verkündet Karriereende

Mats Hummels beendet seine Karriere in diesem Sommer. Das hat der Weltmeister von 2014 am Freitag auf Instagram bekanntgegeben.

„Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere“, sagte der 78-malige Nationalspieler, der aktuell in Italien bei AS Rom unter Vertrag steht.

„Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!“, schrieb Hummels Ex-Klub Borussia Dortmund bei X.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Mehr in Kürze!

Bild: Imago