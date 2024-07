Humphries gewinnt World Matchplay

Weltmeister Luke Humphries hat das prestigeträchtige World Matchplay gewonnen. Im Finale bezwang der Engländer Michael van Gerwen mit 18:15 und ist damit der erst zweite Spieler nach Darts-Legende Phil Taylor, der die WM und das Matchplay im selben Kalenderjahr gewann. Darüber hinaus sackte der 29-Jährige auch die Siegprämie von 200.000 Pfund (knapp 238.000 Euro) ein.

In den berühmten Winter Gardens von Blackpool lieferten sich die beiden Top-Spieler ein spannendes, aber nicht immer hochklassiges Duell, welches „Cool Hand Luke“ mit dem ersten Matchdart auf die Doppel-20 entschied. Damit baute der Engländer auch seine Führung in der Weltrangliste aus. Die beiden deutschen Starter Martin Schindler (Strausberg) und Ricardo Pietreczko (Nürnberg) waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Bei den Frauen hatte zuvor Beau Greaves ihren World-Matchplay-Titel verteidigt und sich damit zum dritten Mal für die Weltmeisterschaft im Dezember qualifiziert. Im Finale besiegte die 20 Jahre alte Engländerin ihre Landsfrau Fallon Sherrock 6:3.

(SID) / Bild: Imago