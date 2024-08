Hype um türkischen Silber-Schützen: Lässige „Legende“

Olympische Spiele produzieren immer wieder Stars, mit denen niemals zu rechnen war. Einer davon ist der Sportschütze Yusuf Dikec, der aktuell im Internet und in seiner Heimat Türkei für Aufsehen und Erheiterung sorgt. Die Bilder aus Paris von dem 51-Jährigen gehen um die digitale Welt: Pistole in der rechten Hand im Anschlag, weißes T-Shirt, leichter Bauchansatz, eckige Brille, die linke Hand in der Hosentasche. So lässig schoss Dikec die Türken im Mixed-Bewerb zu Silber.

Was besonders auffällt: Anders als viele Rivalen verzichtet Dikec in seiner Präzisionssportart auf viel Schnickschnack. Keine XXL-Kopfhörer als Schutz gegen Geräusche, keine hochkomplexen Brillen für bessere Sicht. Er sei von Natur aus Schütze und brauche eben nicht viel Ausrüstung, sagte Dikec dem Sender Habertürk. Er falle immer wieder mit seinem fehlenden Equipment auf, meinte er. Ein so großes Publikum wie jetzt bei den Sommerspielen in Frankreich hatte er aber noch nie.

Das amerikanische Sportmagazin „Bleacher Report“ nannte Dikec bereits süffisant „eine Legende“, unzählige Fans und User feiern ihn nach dem Auftritt bei seinen bereits fünften Sommerspielen und der ersten Medaille. Selbst der offizielle X-Account von Olympia postete Bilder von Dikec und der koreanischen Schützin Kim Yeji – die bei ihrem Auftritt an eine finstere Film-Bösewichtin erinnert – und nannte die beiden „Stars, von denen wir nicht wussten, dass wir sie brauchen“.

In Olympic shooting, they use equipment like: > A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS — Turkish Archives (@TurkishArc) July 31, 2024

