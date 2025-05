Hypo NÖ souverän zum 47. Frauen-Meistertitel

Die Handball-Frauen von Hypo Niederösterreich haben am Sonntag nach einem souveränen 29:19-(14:9)-Erfolg bei WAT Atzgersdorf den 47. Meistertitel der Vereinshistorie bejubelt.

Schon das erste Spiel des „best of three“-Ligafinales war am Donnerstag mit 34:27 an Hypo gegangen. Die beiden Teams standen einander bereits zum fünften Mal in Folge im Finale gegenüber. 2019 war es Atzgersdorf gelungen, die unglaubliche Hypo-Serie zu unterbrechen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA