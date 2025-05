Hypo NÖ startet mit Sieg gegen Atzgersdorf in Finalserie

Die Handball-Frauen von Titelfavorit Hypo Niederösterreich sind am Donnerstag mit einem Sieg in die „best of three“-Finalserie gegen WAT Atzgersdorf gestartet.

Die Titelverteidigerinnen besiegten Atzgersdorf zu Hause mit 34:27 (20:13). Das nächste Spiel geht am Sonntag (18.00 Uhr) in Szene.

Hypo und Atzgersdorf bestreiten bereits zum fünften Mal in Folge das WHA-Endspiel. Atzgersdorf war bisher einmal (2018/19) Meister, Hypo kämpft bereits um Titel Nummer 47.

(APA) / Bild: GEPA