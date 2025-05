Hypo NÖ vor WHA-Finaleinzug

Hypo Niederösterreich steht mit mehr als einem Bein im Finale der Handball-Liga WHA. Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinal-Hinspiel der Meisterliga gegen die JAGS in Bad Vöslau mit 32:18 (18:6) durch. Knapper ging es in Tulln zu, wo sich Atzgersdorf nur einen Ein-Tor-Vorsprung (22:21) für das Rückspiel am Sonntag erarbeitete.

Seit der Saison 2020/21 standen sich immer Hypo und Atzgersdorf aus dem 23. Bezirk Wiens im Liga-Finale gegenüber, die Niederösterreicherinnen setzten sich stets durch.

(APA)/Beitragsbild: GEPA