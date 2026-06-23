„Ich bin zurück!“: Befreiungsschlag für Rekordmann Ronaldo

Nachdem er seinen Zweiflern und Kritikern die perfekte Antwort gegeben hatte, schritt Cristiano Ronaldo stolz über den Rasen von Houston. „Ich bin zurück“, schrie der portugiesische Superstar unmittelbar nach Abpfiff zweimal in die TV-Kamera.

Beim 5:0 gegen Usbekistan hatte Ronaldo eindrucksvoll bewiesen: Er ist längst noch nicht zu alt für die ganz große Bühne.

„Ich bin unglaublich glücklich. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir als Mannschaft gut gearbeitet haben. Wir haben viel an uns gearbeitet und uns stark verbessert“, sagte Ronaldo: „Es ist schön, wenn man einen Rekord einfährt, aber das Ziel ist etwas ganz anderes, ich will der Mannschaft helfen.“

Nach dem enttäuschenden Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo (1:1) überzeugten Ronaldos Portugiesen gegen allerdings arg limitierte Usbeken. Die K.o.-Runde hat der Mitfavorit nun bereits so gut wie sicher.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Ronaldo knackt zwei Rekorde

Mit seinem Treffer zum 1:0 beim zweiten WM-Gruppenspiel in Houston gegen Usbekistan ist der Portugiese nun der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat.

Später erzielte Ronaldo das 3:0 – mit nun zehn WM-Treffern ist er zudem der erfolgreichste Portugiese in der Geschichte der Fußball-WM. Er überflügelte die Ikone Eusebio, die bei neun Toren steht.

Krankl verteidigt Ronaldo: „Man tut ihm unrecht“