IIHF entzieht Russland die Eishockey-WM 2023

Der Eishockey-Weltverband (IIHF) hat Russland die in St. Petersburg geplante Weltmeisterschaft 2023 entzogen. Dieser vom IIHF-Council beschlossene Schritt erfolge „wegen der Sorge um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen, der Medien und Fans“, hieß es in einer Mitteilung der IIHF vom Dienstag.

Über einen Ersatzausrichter für die russische Metropole will der Weltverband auf seinem Jahreskongress Ende Mai in Tampere entscheiden. Die WM 2022 findet vom 13. bis 29. Mai in Finnland statt. Für dieses Turnier hat die IIHF die Nationalteams Russlands und des russischen Verbündeten Belarus ausgeschlossen. Österreich ist nachgerückt und nimmt erstmals seit 2019 wieder an einer A-WM teil.

(APA)

Bild: Imago