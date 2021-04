Ilzer erwartet “enorm schwere Aufgabe” gegen WSG Tirol

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz will am Sonntag gegen die WSG Tirol den ersten Sieg in der Meistergruppe einfahren. Vor dem Spiel erklärte Trainer Christian Ilzer, warum die Tiroler für ihn kein Überraschungsteam sind und welche Bedeutung er den neuen Grazer Trikots zuschreibt.

“Das Spiel am Sonntag ist ein richtungsweisendes Duell. Das ist uns allen bewusst”, stellt Ilzer klar. Der aktuelle Erfolgslauf der Tiroler ist für ihn kein Zufall: “WSG Tirol ruft immer ein hohes Niveau ab und bringt gute Leistungen wie auch Ergebnisse. Sie sind ein Team, dass nach dem fix geglaubten Abstieg eine sehr schlaue Kaderzusammenstellung gewählt hat.”

Nicht zuletzt aufgrund ihrer Ballbesitz-orientierten Spielweise rechnet der Grazer Betreuer mit einer “enorm schweren Aufgabe”.

Ilzer: “0,0 Zentimeter Platz” für Gegner

In der 24. Runde setzt Sturm zudem auf leicht veränderte Dressen – der Trainer hat für den neuen Stil eine besondere Interpretation gefunden: “0,0 soll heißen, es gibt für unsere Gegner 0,0 Zentimeter Platz im Spiel gegen Sturm Graz.”