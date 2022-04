Ilzer: „Haben den Punkt teuer bezahlen müssen“

via

via Sky Sport Austria

Rapid und Sturm Graz haben sich zum Abschluss der sechsten Runde in der Fußball-Bundesliga-Meistergruppe mit einem 1:1 getrennt. Für Sturm-Coach Christian Ilzer ein verdienter Punkt, wie er im Sky-Interview sagte: „Schön ist der Punkt. Ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen. Trotzdem haben wir den Punkt sehr teuer bezahlen müssen. Also den einen Punkt haben wir sehr, sehr schwer erarbeitet, was jetzt die Verletztenliste betrifft. […] Der eine Punkt ist mehr als verdient für uns.“