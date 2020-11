Ilzer hochzufrieden: “Insgesamt eine wundervolle Woche”

via

via Sky Sport Austria

Christian Ilzer sprach nach dem knappen 1:0-Erfolg des SK Sturm Graz gegen die WSG Tirol (Spielbericht + VIDEO-Highlights) u.a. über die jüngsten Leistungen seiner Mannschaft sowie die hungrigen Einwechselspieler.

“Insgesamt war das eine wundervolle Woche für uns”, schwärmte der Coach der Steirer. Der SK Sturm hatte am letzten Wochenende Meister Salzburg bezwungen und unter der Woche im Pokal ebenfalls einen Sieg gefeiert. “Wir setzen uns in der Tabelle immer mehr oben fest”, fügte Ilzer an. “Das macht richtig Spaß, wie die Mannschaft um die drei Punkte gefighted hat”, meinte der Cheftrainer der Grazer.

VIDEO: Jakob Jantscher im Interview