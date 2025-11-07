Ilzer nach Hoffenheimer Personal-Beben: „Beschäftigt uns“

Das Personal-Beben bei der TSG Hoffenheim ist an Trainer Christian Ilzer nicht spurlos vorbeigegangen. „Natürlich kriegen wir alle das mit: Das betrifft ja Leute, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten“, sagte Ilzer am Freitag vor dem Heimspiel gegen das formstarke RB Leipzig (Samstag, ab 15.30 Uhr live auf Sky – Mit Sky Stream dabei sein!). „Es hat uns beschäftigt, das war ein Thema“, räumte Ilzer ein, der sich mit seiner Mannschaft nun aber vor allem auf eines konzentrieren müsse: „Unser Job ist der Sport.“

Hinter Ilzer und dem Fußball-Bundesligisten liegen turbulente Tage: Am Mittwoch hatte der Klub bekannt gegeben, dass Markus Schütz, der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, sowie Finanzchef Frank Briel den Tabellensechsten verlassen müssen. Die Trennung soll Medienberichten zufolge das Resultat interner Streitigkeiten gewesen sein.

Auf eine mögliche Trennung von Sportdirektor Andreas Schicker wollte Ilzer nicht näher eingehen. Für Ilzer, der mit Schicker bereits bei Sturm Graz zusammenarbeitete, richte sich der Blick auf das „Spitzenteam“ aus Leipzig. Pikant: Red Bull soll laut Medienberichten mit dem TSG-Sportchef über ein Engagement bei einem Verein des RB-Kosmos verhandeln.

Das von der Hoffenheimer Medienabteilung im Vorfeld als „Unbeliebtico“ beworbene Spiel gegen RB sei das, was Ilzer diese Woche „interessiert“ habe. Mut macht, dass Hoffenheim – wie RB – die vergangenen drei Ligaspiele für sich entscheiden konnte und seit rund fünf Jahren in der Bundesliga gegen RB nicht mehr verloren hat.

(SID) / Foto: IMAGO