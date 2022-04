Ilzer nach Sieg: „Werden nach dem Behounek-Motto feiern“

via

via Sky Sport Austria

Christian Ilzer äußerte sich nach dem Sieg gegen Red Bull Salzburg u.a. über die Mannschaft und ihre Saisonleistung:

…über das Spiel: „Wir haben drei Runden vor Schluss den Vizemeistertitel hier zuhause fixiert mit einem Sieg gegen den amtierenden Meister, schöner geht es also fast nicht mehr. Die Salzburger Mannschaft die heute am Platz gestanden ist hat ein absolutes Topniveau und wir haben eine überragende Leistung gebracht. Natürlich haben uns auch Spieler gefehlt, aber wir haben einen guten Kader und jeder der gespielt hat, hat gezeigt welche Qualität er hat und wieviel er in dieser Saison zu diesem großartigen Erfolg beigetragen hat.“

…über die Saison seiner Mannschaft: „Ich bin unglaublich Stolz auf die Truppe. Wir haben tolle Führungsspieler, einen fantastischen Charakter und natürlich auch die nötige Qualität um Spiele zu gewinnen. Wenn du am Ende einer Saison hinter Salzburg an zweiter Stelle stehst bist du best-of-the-rest und das ist ein unglaubliches Kompliment für meine Mannschaft.“

…über die Zukunft des Vereins: „Wir haben jetzt einmal ein super Level erreicht, sind aber noch nicht am Zenit und können uns noch weiterentwickeln und Dinge besser machen. Es gilt aber auch dieses Niveau zu halten. Die Konkurrenz in Österreich ist groß und es gibt andere Vereine die auch diesen Anspruch haben. Jetzt werden wir aber einmal anständig feiern ganz nach dem Behounek Motto. Dann wollen wir die Saison anständig beenden und uns bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten. Dann gilt es unsere nächsten Ziele zu realisieren.“