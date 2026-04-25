Ilzers Hoffenheim zu abgezockt: HSV verpasst Vorentscheidung

Der Hamburger SV hat die Steilvorlage der Konkurrenz nicht genutzt und eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga verpasst.

Gegen den Champions-League-Anwärter TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer verlor der ersatzgeschwächte HSV im heimischen Volksparkstadion mit 1:2 (1:2). In einem intensiven Samstagabend-Spiel waren die Gäste zu abgezockt.

Die TSG darf dank des zweiten Erfolges nacheinander weiter von der Königsklasse träumen, zumindest über Nacht sprangen die Hoffenheimer auf Rang vier der Tabelle. Fisnik Asllani (18.) mit seinem zehnten Saisontreffer und Tim Lemperle (45.) schossen den 17. Saisonsieg für das Überraschungsteam heraus. Das Foulelfmeter-Tor von Robert Glatzel (34.) war zu wenig für den HSV.

(SID)/Bild: Imago