Im 7-Meter-Schießen: Austria-Legenden gewinnen Hallenturnier in Perchtoldsdorf

Die Wiener Austria hat die achte Ausgabe des Charity-Fußball-Legendenturniers in Perchtoldsdorf für sich entschieden. Damit holen die „Veilchen“ bereits zum insgesamt siebten Mal und zum fünften Mal in Folge den Titel in der Siegfried-Ludwig-Halle.

Im Finale setzten sich die Austria-Legenden um Toni Pfeffer und Ivica Vastic im 7-Meter-Schießen gegen das Team West durch. Zum besten Spieler des Turniers wurde Patrik Jezek vom Team West gewählt, Austrias Wolfgang Knaller wurde als bester Torhüter ausgezeichnet. Torschützenkönig wurde Rapids Thomas Schrammel.

Platz 1: Austria Wien

Platz 2: Team West

Platz 3: Admira

Platz 4: Wiener Liga Auswahl

Platz 5: SK Rapid

Platz 6: Vienna

Platz 7: SG GAK/Sturm

Platz 8: Wiener Sportklub

Das Legendenturnier in Perchtoldsdorf zum Nachsehen