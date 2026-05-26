Im Free-Livestream: Die Austrian Alpine Open mit Straka, Wiesberger und Co.

Das Turnier der DP World Tour findet von 28. bis 31. Mai in Kitzbühel statt

Die Austrian Alpine Open werden live und frei empfangbar auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App übertragen

Österreichs bester Golfer Sepp Straka ist zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in seiner Heimat im Einsatz

Das nächste Major-Turnier, die US Open, von 18. bis 21. Juni live auf Sky

Von 28. bis 31. Mai gastiert die DP World Tour im Rahmen der Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel. Insgesamt wird beim Turnier ein Preisgeld von 2,75 Millionen Dollar ausgeschüttet und zählt damit zu den bedeutendsten Stationen der DP World Tour. Das Turnier ist live im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App zu sehen.

Mit Sepp Straka ist auch Österreichs Golf-Aushängeschild in Kitzbühel im Einsatz. Die aktuelle Nummer 18 der Welt steht an der Spitze eines hochkarätigen Teilnehmerfeldes. Auch Bernd Wiesberger, 2021 Teilnehmer beim Ryder Cup und neunfacher Turniersieger auf der DP World Tour, ist einiges zuzutrauen. Neben Straka und Wiesberger sind noch einige weitere rot-weiß-rote Golfer bei den Austrian Alpine Open 2026 dabei. Auch internationale Topspieler wie Rafael Cabrera-Bello, John Catlin und Titelverteidiger Nicolai von Dellingshausen schlagen in Kitzbühel ab.

Sky stärkt Position als führende Golf-Heimat

Sky ist die Heimat aller Major-Turniere im Golfsport, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Zum Portfolio zählen unter anderem das Masters Tournament in Augusta, die U.S. Open, die PGA Championship sowie The Open Championship. Darüber hinaus überträgt Sky sämtliche fünf Major-Turniere im Frauen-Golf. Zusätzlich zeigt Sky die bedeutendsten Wettbewerbe des internationalen Frauen-Golfs, insbesondere die LPGA Tour, die Ladies European Tour sowie den Solheim Cup. Seit 2026 erweitert Sky laufend sein Angebot zudem um internationale Spitzenrechte wie die LIV Golf League, den US Open und ausgewählte Turniere der Asian Tour. Dadurch bietet Sky seinen Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als 1.000 Stunden Live-Golf pro Jahr und präsentiert zahlreiche internationale Topstars des Sports.

Die Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel live im frei empfangbaren Livestream bei Sky Sport Austria

Donnerstag:

Ab 13:00 Uhr: 1. Tag der Austrian Alpine Open im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App

Freitag:

Ab 13:00 Uhr: 2. Tag der Austrian Alpine Open im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App

Samstag:

Ab 13:00 Uhr: 3. Tag der Austrian Alpine Open im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App

Sonntag:

Ab 12:00 Uhr: 4. Tag der Austrian Alpine Open im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App