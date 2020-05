Im Graffiti-Look mit Sprüh-Effekten! Neues BVB-Auswärtstrikot geleakt

via

Die Bundesliga-Saison 2019/20 ist nach der Corona-Pause in vollem Gange. Doch bereits jetzt stehen bei zahlreichen Vereinen die Outfits für die nächste Saison fest – so auch beim BVB, dessen neues Auswärtstrikot nun geleakt wurde.

Bei der Farbe überrascht das neue Auswärtstrikot von Borussia Dortmund zur neuen Saison 2020/21 nicht! Wie bereits häufig in den vergangenen Jahren kommt dieses in Schwarz daher.

Doch die Details des Jerseys sind umso auffälliger. Auf der Frontseite des Trikots befindet sich nämlich im linken Teil der Schriftzug “BVB 09” wieder – und das gleich mehrfach und im Graffiti-Style. Aufgrund der grauen Farbe hebt sich dieser vom Grundton des Trikots ab.

Borussia Dortmund, FC Bayern, PSG & Co.: Die Trikots der Saison 2020/21

Der absolute Eyecatcher ist allerdings der gelbe Streifen mit Sprüh-Effekt. Dieser verläuft quer über das Trikot, wird jedoch in der Mitte des Jerseys unterbrochen. Durch diese Zwei-Teilung des Trikots wird der bereits erwähnte Schriftzug nochmals hervorgehoben, da die andere Seite im schlichten schwarz gehalten ist. Aber genug der Worte: Schaut es Euch einfach selbst in der Bildergalerie an.

