Ab 11:30 Uhr im LIVESTREAM: Die Champions League-Achtelfinal-Auslosung mit Salzburg

Wann wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost? Welche Teams sind qualifiziert? Die Infos zur Übertragung der Auslosung gibt es hier.

Wann ist die Champions-League-Auslosung zum Achtelfinale?

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals findet am Montag (13. Dezember 2021) um 12:00 Uhr statt. Sie steigt wie gewohnt im schweizerischen Nyon.

Champions-League-Auslosung Achtelfinale 2021: Die Übertragung

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App könnt ihr sowohl die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League als auch die Europa-League-Auslosung im Live-Stream verfolgen.

Sky Sport News überträgt die Auslosungen live im TV.

Was: Champions League Auslosung zum Achtelfinale 2021

Wo: in der Sky Sport App, auf skysportaustria.at & und im TV auf Sky Sport News

Wann: Im Live-Stream ab 12:00 Uhr & Live im TV ab 11:30 Uhr

CL-Auslosung: Welche Teams sind qualifiziert?

Die Achtelfinal-Teilnehmer Gruppenerster Gruppenzweiter FC Bayern (GER) Atletico Madrid (ESP) Ajax Amsterdam (NED) FC Chelsea (ENG) FC Liverpool (ENG) Paris Saint-Germain (FRA) Manchester City (ENG) Inter Mailand (ITA) Manchester United (ENG) SALZBURG (AUT) Real Madrid (ESP) Benfica Lissaon (POR) Juventus (ITA) Sporting Lissabon (POR) LOSC Lille (FRA) FC Villarreal (ESP)

Die Regeln der Champions-League-Auslosung

Die acht Gruppensieger sind gesetzt, die acht Gruppenzweiten ungesetzt.

Es gibt zwei Lostöpfe: In einem befinden sich die Gruppensieger, im anderen die Gruppenzweiten. Vereine aus der gleichen Gruppe oder dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen. Die Gruppensieger bestreiten die Achtelfinal-Hinspiele auswärts und haben in den Rückspielen Heimrecht.

Wann ist die Auslosung der Europa League?

Doch nicht nur die Champions League, sondern auch die Europa League lost die nächste Runde aus. Und Sky überträgt ab 13 Uhr live im Stream, wenn Borussia Dortmund und RB Leipzig, die in der Champions League nur den dritten Platz in ihren Gruppen erreichten, ihre nächsten Gegner erhalten.

In der Europa League werden aber nicht nur die Lose für die Zwischenrunde gezogen, sondern auch die zum Achtelfinale. Österreichischer Klub ist in der Europa League keiner mehr vertreten.

CL live: Wann finden die Spiele im Achtelfinale der Champions League statt?

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 15., 16., 22. und 23. Februar 2022 statt.

Die Rückspiele steigen am 8., 9., 15. und 16. März 2022.

Champions League Spielplan 2020/21: Road to St. Petersburg

Gruppenphase, 6. Spieltag: 07. und 08. Dezember 2021

Achtelfinals: 15. Februar – 16. März 2022

Viertelfinals: 05. und 06. April 2022

Halbfinals: 26. und 27. April 2022

Finale: 28. Mai 2022, Gazprom Arena St. Petersburg

Wo steigt das Champions League Finale 2022?

Das Finale der CL-Saison 2021/22 steigt am 28. Mai 2022 in der Gazprom Arena im russischen St. Petersburg.

Welche Änderungen gibt es für diese Saison?

Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft. Wenn es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden steht, gibt es Verlängerung, ungeachtet der auswärts oder zu Hause erzielten Tore. Wenn in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen ist, erfolgt ein Elfmeterschießen.

