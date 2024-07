Im LIVESTREAM: Die Eröffnung der Sky XXL-Saison 2024/25

Mit ihrem Sommer-Märchen zogen die rotweißroten Fußball-Helden wie Christoph Baumgartner oder Marko Arnautovic das ganze Land in ihren Bann. Fürs Atemholen bleibt den heimischen Fans nach der EURO in Deutschland nur wenig Zeit. Denn die Sky XXL Saison 2024/25 mit über 1.500 Live-Spielen wirft bereits ihre Schatten voraus.

Kann der SK Sturm den frisch eroberten Thron gegen den FC Red Bull Salzburg verteidigen?

Können in der Deutschen Bundesliga die gedemütigten Bayern das Leverkusener Dreamteam von Xabi Alonso entzaubern? Geht in der Premier League die Dynastie von Manchester City zu Ende, nachdem die Mannen von Pep Guardiola zuletzt nicht mehr unbezwingbar schienen? Und wer entreißt Real Madrid in der Königsklasse endlich die Krone?

Im Wiener In-Hotel The Hoxton werden am Montag, 29. Juli, ab 19 Uhr nationale wie internationale Sky Experten diesen Fragen nachgehen. Sky Anchor Constanze Weiss führt durch den Fußballabend, der einige Sky Neuigkeiten und Innovationen bereithält.

Livestream (ab 19:00 Uhr)

Hier wird rechtzeitig der Livestream erscheinen