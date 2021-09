Im McDonald’s-Style? Liverpool präsentiert drittes Trikot

Die Spielzeit 2021/22 ist bereits im vollen Gange. Trotzdem stellen einige Klubs noch ihre Trikots vor. Sky Sport zeigt euch das neue Alternativ-Trikot des FC Liverpool.

Nun ist es da: Das dritte Trikot des FC Liverpool für die Saison 2021/22. Herzstück des neuen Looks ist der gelb-rote Kragen. Eine Hommage an die ruhmreiche Nacht von 1977, in der die Reds im Europapokal-Finale gewinnen konnten. Damals wurden zahlreiche Fahnen in diesem Look auf den Tribünen geschwenkt.

Auch die Farbe des Jerseys hat Historie in Liverpool: Gelbe Trikots wurden erstmals in den 1970er-Jahren bei den Reds eingeführt und erfreuten sich seitdem großer Beliebtheit. Das neue Trikot sorgt in den sozialen Medien allerdings für gemischte Gefühle auf Seiten der Fans. Vor allem die Kombination von Gelb und Rot soll an die Farben einer populären Fast Food-Kette erinnern.

Am kommenden Sonntag werden die Reds und Jürgen Klopp dann auf Leeds United (ab 17.30 Uhr, LIVE AUF SKY) treffen und wer weiß, vielleicht wird das neue Jersey von Liverpool bereits zu einem ersten Einsatz kommen.

(skysport.de) / Bild: https://twitter.com/LFC