Im Pokal gegen Frankfurt: Bayern läuft mit neuem Heimtrikot auf

via Sky Sport Austria

Am Abend steigt das Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Dabei werden die Profis um Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. im neuen Heimtrikot auflaufen.

Seit Wochen kursieren im Netz Bilder vom neuen Bayern-Heimtrikot für die Saison 2020/21. Nun hat es der deutsche Rekordmeister auch offiziell gemacht. Das Trikot gibt es ab jetzt im Fanshop der Münchner in verschiedenen Varianten (Kurzarm und Langarm) sowie Größen zu kaufen.

Wie gewohnt erscheint dieses überwiegend im klassischen Rot. Lediglich der Ausrüster sowie der Trikotsponsor sind in weiß gehalten. An den Seiten verlaufen die für adidas bekannten drei Streifen ebenfalls in weiß.

Zum ersten Mal in Aktion erleben die Bayern-Fans ihre Stars im neuen Trikot bereits am Abend im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurtv (ab 20:15 Uhr LIVE auf Sky Sport 2 HD – mit Sky X die Partie live streamen.)

Beitragsbild: Screenshot Fanshop FC Bayern