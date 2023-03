Im Wiener Derby um die Meistergruppe: Tag der Entscheidung für Austria Wien

Tag der Entscheidung beim FK Austria Wien: Das Team aus Favoriten kämpft am 22. Spieltag um den Einzug in die Meistergruppe – ausgerechnet gegen Erzrivale SK Rapid Wien (JETZT LIVE & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass).

„Wir haben alles noch in der eigenen Hand. Das ist schon entscheidend für das Spiel“, ist Offensivspieler Manfred Fischer zuversichtlich für das 338. Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Rückschläge wie die Derbysieg-Durststrecke in Favoriten oder der Punkteabzug, ohne den die Austria bereits fix unter den Top sechs wäre, will der FAK ausblenden: „Es ist immer wieder ein Thema, was aber nicht sein sollte. Wir Spieler können uns aber nichts vorwerfen.“

(Red.)