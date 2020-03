Im “Zebra-Streifen-Look”: Mögliches drittes Trikot von Manchester United geleakt

Aufgrund der Corona-Krise steht die Fußballwelt still. Doch wie jedes Jahr um diese Zeit werden die neuen Trikots der Klubs geleakt. Nun tauchte auf Twitter ein “Leak” des möglichen neuen Alternativ-Trikots von Manchester United auf.

Geht es nach Footy Headlines soll Ausrüster Adidas das dritte Trikot im im Zebra-Streifen-Design mit rotem Kragen und roten Abschlüssen bei den Ärmeln geplant haben.

Manchester United’s 2020/21 away kit has apparently been leaked.

What are your thoughts? 🤔 pic.twitter.com/E41j0b3Xr0

— Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) March 24, 2020