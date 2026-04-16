„Immer bewundert“: Buffon trauert um Ex-Mitspieler Manninger

Der plötzliche Tod von Ex-ÖFB-Teamtorhüter Alexander Manninger hat große Bestürzung in der Fußballwelt ausgelöst. Ehemalige Mitspieler, Weggefährten sowie die einstigen Vereine des langjährigen Schlussmannes drücken in emotionalen Statments ihr Beileid aus – so auch der mehrfache Welttorhüter Gianluigi Buffon.

„Jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine mehr für den Verlust eines großartigen Freundes und einer großartigen Person, die ich immer bewundert habe“, trauert die Juventus-Legende um seinen langjährigen Teamkollegen. „Du hast es dir ausgesucht, trotz der Anziehungskraft der Fußballwelt unabhängig zu bleiben und hast dein Glück in den einfachen Dingen gesucht. (…) Du hast dich immer zu deiner Freiheit bekannt, mit dem Stolz von jemandem, der gewusst hat, was er will. (…) Ich weiß, dass du von oben weiter auf deine wundervollen Kinder und deine wundervolle Frau schauen wirst. Ruhe in Frieden.“

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Manninger war im Sommer 2008 von Udinese zu Juventus gewechselt und stand vier Jahre lang bei der „Alten Dame“ unter Vertrag. Trotz seiner sportlichen Konkurrenzsituation zu Buffon auf der Tormannposition erarbeitete sich der Ex-Teamtorhüter einen Status als verlässlicher Ersatz in insgesamt 42 Spielen samt großer Beliebtheit bei den Fans. Auch der Weltmeister von 2006 lobte seinen Mitspieler schon während der gemeinsamen Zeit als verlässliche Verstärkung.

Auch Ex-Verteidiger Giorgio Chiellini trauert als ehemaliger Mitstreiter und nunmehriger Juve-Funktionär mit dem Verein um einen „vorbildlichen Mitspieler und wertvollen Menschen.“ Neben seinen italienischen Ex-Vereinen Udinese, Bologna, Fiorentina, Siena und Torino meldeten sich auch die Serie A selbst sowie die Liga-Größen Milan, Inter, Napoli und Lazio mit Beileidsbekundungen zum Ableben des Salzburgers zu Wort. In England drückte unter anderem Ex-Teamkollege und Arsenal-Legende Thierry Henry sein Mitgefühl aus.

Herzog: „Liebenswerter Mensch und absoluter Topprofi“

Auch Ex-ÖFB-Teamkapitän Andreas Herzog trauert um den langjährigen Rückhalt des Nationalteams: „Er war ein total liebenswerter Mensch, der immer am Boden geblieben ist und sportlich war er ein absoluter Topprofi. Auch in den letzten Jahren haben wir immer, wenn wir uns gesehen haben, eine richtige Freude gehabt. Er war ein ruhiger, unglaublich netter Mensch und überall, wo er gespielt hat auch sehr beliebt. Ich spreche seiner Familie und seinen Angehörigen mein tiefstes Beileid aus.“

Der Ex-Rekordteamspieler und aktuelle Sky-Experte bestritt an der Seite des langjährigen Italien-Legionärs elf Partien für das ÖFB-Team. Mit ähnlich emotionalen Worten drückte mit Marc Janko ein weiterer Ex-ÖFB-Mitspieler seine Trauer aus.

„Ein feiner Mensch und Familienvater“: Janko trauert um Manninger

Schöttel: Manninger „bleibt unvergessen“

„Alexander Manninger war auf und neben dem Platz ein herausragender Botschafter des österreichischen Fußballs. Mit seiner internationalen Karriere hat er Maßstäbe gesetzt und viele junge Torhüter inspiriert und geprägt. Seine Professionalität, seine Ruhe und seine Verlässlichkeit haben ihn zu einem wichtigen Bestandteil seiner Mannschaften und auch des Nationalteams gemacht. Seine Leistungen verdienen höchsten Respekt und werden unvergessen bleiben. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

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„Wir sind zutiefst bestürzt über das Ableben unseres ehemaligen Spielers und Freundes Alexander Manninger. Alex war nicht nur ein erstklassiger Torhüter, sondern auch ein über die Grenzen hinweg geschätzter und herausragender Mensch, der mit seiner Art unsere Mannschaft und unseren gesamten Klub bereichert hat“, wird Geschäftsführer Michael Ströll von Manningers deutschem Ex-Verein FC Augsburg in einer Mitteilung zitiert. Auch der FC Liverpool und der FC Arsenal trauerten um Manninger. Die „Reds“ sprachen seiner Familie und seinen Freunden ihr Mitgefühl aus.

(Red./SID/APA).

Beitragsbild: Imago.