„Immer noch das Feuer in mir“: Zidane will weitermachen

via

via Sky Sport Austria

Zinedine Zidane lässt seine Fans weiter über seine Trainer-Zukunft rätseln.

In einem Beitrag zu seinem 50. Geburtstag am kommenden Donnerstag betonte der ehemalige Welt- und Europameister zwar, dass er Lust habe weiterzumachen. „Ich habe immer noch das Feuer in mir, Fußball ist meine Leidenschaft“, ergänzte der Franzose beim Sender Telefoot – nur wohin es ihn führen kann, verriet Zidane nicht.

Zidane als Deschamps-Erbe?

Gehandelt wurde er schon als möglicher Trainer bei Paris Saint-Germain, was sein Berater aber zurückwies. Bei PSG soll Medienberichten zufolge Christophe Galtier von OGC Nizza der Topkandidat sein. Zidane gilt aber auch als möglicher neuer Nationaltrainer und Nachfolger von Didier Deschamps.

Der 53 Jahre alte ehemalige Auswahlkollege Zidanes ist bereits seit 2012 im Amt. 2018 führte er die Équipe tricolore zum WM-Titel in Russland. Sein Vertrag endet nach der kommenden Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar.

Seit einem Jahr arbeitslos

Er träume von nichts, sagte Zidane, der seit einem Jahr keinen Job hat. Zuletzt hatte er zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere bei Real Madrid gearbeitet. Mit den Königlichen hatte er in seiner ersten Amtszeit 2016, 2017 und 2018 die Champions League gewonnen.

(APA)

Beitragsbild: Imago