In ausverkaufter Arena: Roter Stern zu stark für BC Vienna

Am Ende ist Roter Stern Belgrad für den BC Vienna erwartungsgemäß eine Nummer zu groß gewesen.

Die Wiener unterlagen dem europäischen Basketball-Top-Club am Sonntagabend in der Gruppe B der ABA-League nach großem Kampf 82:98 (46:46). Der Favorit sorgte freilich erst im Schlussviertel für die Entscheidung. 3.000 Fans, mehrheitlich im Lager der Gäste, verfolgten die Partie in der ausverkauften Sport Arena im Prater.

Das Team aus Serbien, das noch am Freitagabend in der EuroLeague, dem kontinentalen Basketball-Topbewerb für Club-Mannschaften, in Valencia im Einsatz war und 73:76 verlor, tat sich lange schwer. In der 27. Minute hieß es gar 62:58 für die Gastgeber, die sich wahrlich teuer verkauften. Dann jedoch zog Roter Stern die Zügel an. Im Schlussabschnitt übernahm vor allem Codi Miller-McIntyre im Dress der Serben, scorte ein um das andere Mal und führte sein Team fast im Alleingang zum etwas zu hohen Sieg. Er hatte letztlich ebenso wie Viennas Topscorer Souleymane Boum Jr. 22 Punkte zu Buche stehen.

Roter Stern nun auf Ligaplatz drei

Die Niederlage ist für ABA-Debütant Vienna aber definitiv keine Schande, nimmt Roter Stern Belgrad mit aktuell acht Siegen bei vier Niederlagen doch Tabellenplatz drei in der EuroLeague ein. Jordan Nwora, NBA-Champion 2021 und 2024 Mitspieler von Jakob Pöltl in Toronto, führt dort etwa das Effizienz-Ranking an und ist drittbester Scorer.

(APA).

Beitragsbild: Imago.