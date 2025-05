„In den Fußstapfen von Ernst Happel“: Tatar schwärmt von Glasner

Sky-Experte Alfred Tatar hat in der neuen Folge von „DAB | Der Audiobeweis“ in den höchsten Tönen von Trainer Oliver Glasner gesprochen. Der Oberösterreicher holte mit Crystal Palace am vergangenen Wochenende sensationell den FA Cup, als man Manchester City im Endspiel mit 1:0 bezwingen konnte.

Bereits in den Jahren zuvor machte Glasner mit einer Reihe von Erfolgen bei seinen vorherigen Teams auf sich aufmerksam. Tatar ist vor allem die Glasner-Ära beim LASK in bester Erinnerung geblieben. Mit den Oberösterreichern gelang Glasner 2017 der Aufstieg in die Bundesliga. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten führte er den LASK mit den Plätzen vier und zwei jeweils in den Europacup.

„Seine Trainerkarriere hat bei Ried begonnen. Das ist dann nicht so rund gelaufen und er ist zum LASK gegangen. In der ersten Saison, in der man dort den Aufstieg wollte, ist das nicht gelungen. Aber in Linz ist man ganz ruhig geblieben, weil man gesehen hat, was man da für einen Mann hat. Was dann in der Bundesliga geschehen ist, haben wir alle noch im Kopf. Das war ein Traum, wie der LASK unter Oliver Glasner aufgetreten ist und welche Spieler er gepusht hat. Er hat auch mit Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr zwei Wegbegleiter und Helfer dabei, die ihn super unterstützen. Denn wenn man im Ausland ist, braucht man Mitarbeiter, mit denen man sich wohlfühlt“, schwärmte Tatar.

Für Tatar befindet sich Glasner nun auf einer Stufe mit Trainerlegende Ernst Happel: „Die Erfolge, die Oliver Glasner mit seinen beiden Begleitern gefeiert hat, sind einzigartig. Aus meiner Sicht ist er in die Fußstapfen von Ernst Happel getreten.“

„Under the Skin“: Die Geschichte von Crystal Palace

Werner: „Sein Weg kann noch überall hinführen“

Auch Austria-Sportvorstand Jürgen Werner, der Glasner einst zum LASK holte, sieht im FA-Cup-Sieg den nächsten großen Schritt in Glasners Vita.

„Ich finde das sensationell. Man darf nicht vergessen, dass er in den letzten vier Jahren drei Finale erreicht hat. Europa League, DFB-Pokal und jetzt FA Cup. Was er bei Crystal Palace macht, kann man nicht hoch genug einschätzen. Er hat seinen Weg im Kopf und scheidet rundherum jene aus, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Die, die mitgehen, gewinnt er und dann setzt er seinen Plan um“, sagte Werner.

In der Zukunft hält Werner auch ein Glasner-Engagement bei einem der ganz großen Klubs für möglich: „Sein Weg kann noch überall hinführen. Ich weiß, dass zwei Topklubs ihm schon letztes Jahr im Frühjahr Angebote gemacht haben. Jetzt sehe ich eher die Tendenz, dass er dort bleibt. Dem Oliver geht’s immer um Entwicklung. Mit dem Cupsieg und der damit verbundenen Europacup-Qualifikation hat er etwas erreicht, was bei Crystal Palace noch nie war und die Fans sind wirklich enthusiastisch.“

