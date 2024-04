In eigener Liga: Duplantis verbessert erneut eigenen Weltrekord

Stabhochspringer Armand Duplantis hat die Olympiasaison mit einem Weltrekord eröffnet.

Der 24-jährige Schwede übersprang am Samstag beim Diamond-League-Auftakt in Xiamen/China 6,24 m und verbesserte die eigene Bestmarke, die er im September 2023 in Eugene im US-Bundesstaat Oregon aufgestellt hatte, um einen Zentimeter.

Der nur „Mondo“ genannte Olympiasieger und Weltmeister meisterte zunächst problemlos 6,00 m und schaffte die Weltrekordhöhe dann auf Anhieb.

(APA)