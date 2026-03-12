In neuer Funktion: Kerschbaum kehrt zum SK Rapid zurück

Nach drei Jahren in Hütteldorf mit insgesamt 79 Pflichtspielen und fünf Treffern ging im Sommer 2025 die Zeit von Roman Kerschbaum als Profispieler des SK Rapid zu Ende.

Jetzt kehrt der 32-jährige Niederösterreicher, der aktuell die UEFA-B-Trainerlizenz absolviert, in neuer Rolle zu Grün-Weiß zurück. Kerschbaum verstärkt ab sofort die Akademie als zusätzlicher Assistenztrainer der U16 und übernimmt darüber hinaus als Individualtrainer die gezielte Förderung der Mittelfeldspieler.

„Ich freue mich riesig, wieder zurück beim SK Rapid zu sein. Es ist eine echt coole Möglichkeit für mich, die nächsten Schritte als Trainer zu machen und ich bin sehr dankbar dafür, nun bei der U16 und im Individualbereich arbeiten zu dürfen“, so Kerschbaum.

(Red.) / Bild: GEPA