In der Meistergruppe trifft der WAC in der 24. Runde auf Meister Red Bull Salzburg (ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass). Nachdem die Lavanttaler im ÖFB-Cup-Halbfinale im Elfmeterschießen gegen die „Bullen“ ausschieden, erhoffen sich Michael Liendl und Co. nun die Revanche in der ADMIRAL Bundesliga.