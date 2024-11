In Unterzahl: Später Doppelschlag schockt Spitzenreiter Barca

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben in der spanischen La Liga erneut Federn lassen.

Der Spitzenreiter verspielte am Samstagabend in Unterzahl eine 2:0-Führung und trennte sich 2:2 (1:0) von Celta Vigo. Nach der zweiten Saisonniederlage zuletzt gegen Real Sociedad San Sebastian (0:1) verpasste Barcelona im zweiten Spiel in Folge den Sieg, bleibt aber mit fünf Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid Tabellenführer.

Zunächst hatten Raphinha (15.) und Robert Lewandowski (61.) den Favoriten in Front gebracht. Nach dem Platzverweis von Marc Casado (82.) gelang Celta Vigo durch Alfon (84.) und Hugo Alvarez vor heimischer Kulisse der Doppelschlag (86.).

Schlagabtausch ohne Yamal

In Galizien war Barcelona ohne den verletzten Shootingstar Lamine Yamal längst nicht über jeden Zweifel erhaben und lieferte sich einen offenen Schlagabtausch. Vor und nach dem Führungstreffer wurde Celta Vigo immer wieder gefährlich, kam aber nicht an Inaki Pena, dem Vertreter des verletzten Kapitäns Marc-Andre ter Stegen, vorbei.

Vor der Pause hatte Gerard Martin Glück, dass er nach wiederholt hartem Foulspiel nicht Gelb-Rot sah. Flick wechselte seinen Verteidiger anschließend zur Halbzeit aus. In der zweiten Halbzeit steckte Vigo auch nach dem 15. Ligatreffer Lewandowskis nicht zurück. Raphinha verpasste mit seinem Pfostenschuss nur um Zentimeter die Entscheidung (77.). Danach kam Barcelona durch die Gelb-Rote Karte Casados ins Wanken und Vigo drehte auf.

(SID) / Bild: Imago