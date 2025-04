In zweiter Instanz: Austria Klagenfurt erhält Bundesliga-Lizenz

Das Protestkomitee der ÖFBL hat Austria Klagenfurt am Mittwoch die Lizenz zur Teilnahme an der Saison 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga und die Zulassung für die 2. Liga in zweiter Instanz erteilt.

„Es ist ein Moment großer Erleichterung. Die vergangenen Wochen waren für alle im Verein eine enorme Herausforderung. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Partnern, die uns in dieser schwierigen Phase nicht nur unterstützt, sondern ihre tiefe Verbundenheit mit der Austria tatkräftig unter Beweis gestellt haben. Diese Solidarität war der entscheidende Faktor, um gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen“, sagt Geschäftsführer Peer Jaekel.

Die ÖFBL verhängte gegen die Austria eine Strafe in Höhe von 44.000 Euro sowie einen Abzug von drei Punkten zu Beginn der kommenden Spielzeit.

SW Bregenz und Vienna dürften aufsteigen

In der 2. Liga erhielten Schwarz-Weiß Bregenz und die Vienna die Genehmigung, im Fall des Aufstiegs auch in der Bundesliga antreten zu dürfen. Die Vorarlberger erbrachten dafür den Nachweis der infrastrukturellen Erfordernisse, bei den Wienern wurden personelle Erfordernisse erfüllt. Die Vienna hatte Stefan Manzana Marin in den Posten des Cheftrainers gehievt. Der bisherige Chefscout verfügt über die UEFA-Pro-Lizenz, er ersetzte Mehmet Sütcü, der nun offiziell als Co-Trainer weiterarbeitet.

(Red./APA) / Bild: GEPA