„Individuelles Aufbauprogramm“: Bayern-Star fehlt beim Jahresauftakt

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss beim Start in das neue Jahr vorerst weiter auf Joshua Kimmich verzichten.

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, absolviert der DFB-Kapitän zum Auftakt der Winter-Vorbereitung ein „individuelles Aufbauprogramm“. Kimmich hatte im Dezember den Jahresabschluss beim 1. FC Heidenheim (4:0) wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst.

Wann Kimmich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, ließen die Bayern offen. Die Münchner bestreiten am Sonntag kommender Woche (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ihr erstes Pflichtspiel des neuen Jahres, zuvor steht am Dienstag (15.00 Uhr) bei RB Salzburg das einzige Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm.

