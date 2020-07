Infos zur Übertragung: So siehst Du die CL-Finalphase live auf Sky!

Nur Sky zeigt das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea und das mögliche Viertelfinale des FC Bayern gegen Barcelona oder Neapel live und exklusiv

Drei von vier Viertelfinalspielen live und in voller Länge auf Sky, darunter auch die Partie RB Leipzig gegen Atlético Madrid

Beide Halbfinalspiele und das Finale live und in voller Länge

Am 7. August wird die aktuelle Saison der UEFA Champions League fortgeführt. Die UEFA hat aufgrund der Corona-Pause den diesjährigen Modus der Finalphase geändert und die europäischen Fußballfans dürfen sich ab dem Viertelfinale auf „Alles oder Nichts“-Spiele freuen, wenn alles in einer Partie ohne Hin- und Rückspiel entschieden wird. Spannung und beste Unterhaltung ist also garantiert! Sky wird umfassend vom Achtelfinale bis zum Finale der UEFA Champions League berichten und hierbei alle deutschen Spiele live und in voller Länge übertragen.

Bayern-Rückspiel exklusiv auf Sky

Zunächst werden am 7. und 8. August die verbliebenen Achtelfinalrückspiele ausgetragen. Sky zeigt die Partien FC Bayern vs. FC Chelsea und Manchester City vs. Real Madrid exklusiv als Einzelspiel live und in voller Länge und alle Achtelfinalrückspiele in der Original Sky Konferenz.

Sky wird dann umfassend das Final-Turnier der UEFA Champions League Saison 19/20 zeigen, das vom 12. bis zum 23. August in Lissabon stattfindet. Sky überträgt nach dem Achtelfinal-Rückspiel Bayern gegen Chelsea auch das mögliche Viertelfinale der Bayern gegen den Sieger des Achtelfinals zwischen Barcelona und Neapel live und exklusiv. Insgesamt zeigt Sky drei von vier Viertelfinalspielen live und in voller Länge, darunter auch die Partie zwischen RB Leipzig und Atlético Madrid.

Darüber hinaus wird Sky beide Halbfinalspiele und das Finale live und in voller Länge übertragen.

CL-Finalphase: Diese Spiele zeigt Sky live!

Achtelfinal-Rückspiele (7.-8.8.)

Manchester City – Real Madrid am 7.8., 21.00 Uhr live und exklusiv auf Sky

Juventus Turin – Olympique Lyon am 7.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz

FC Bayern – FC Chelsea am 8.8., 21.00 Uhr, live und exklusiv auf Sky

FC Barcelona – SSC Neapel am 8.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz

Auslosung Final-Turnier Viertelfinale (12.-15.8.)

Viertelfinale 1: Sieger Real Madrid / Manchester City – Sieger Olympique Lyon / Juventus Turin am 15.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 2: RB Leipzig – Atlético Madrid am 13.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 3: Sieger SSC Neapel / FC Barcelona – Sieger Chelsea / Bayern München am 14.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain am 12.8., 21.00 Uhr

Auslosung Halbfinale (18./19.8.)

Halbfinale 1: 1. Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 3, am 19.8., 21.00 Uhr

Halbfinale 2: 2. Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 4, am 18.8., 21.00 Uhr

Finale am 23.8., 21 Uhr

Beitragsbild: Getty Images