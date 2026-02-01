Ingolitsch warnt Spieler nach Cup-Pleite: „Wir werden alles hinterfragen“

Fußballmeister Sturm Graz ist am Sonntag im ÖFB-Cup-Viertelfinale gescheitert. Die Steirer verloren mit ihrem neuen Coach Fabio Ingolitsch bei dessen Ex-Verein Altach 1:3 nach Verlängerung.

Die Reaktionen zum Spiel.

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Der Sieg tut uns allen gut. Wir waren der ganz klar verdiente Sieger. Wir haben unseren Spielplan klar eingehalten, haben Sturm praktisch keine Chancen ermöglicht und auch eine unglaubliche Energie aufs Feld gebracht. Der Auftritt der Mannschaft als Gesamtpaket war extrem gut. Wir müssen jetzt versuchen, Woche für Woche solche Auftritte zu liefern.“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Graz-Trainer): „Was heute alles passiert ist, habe ich noch gar nicht richtig begriffen. Ich bin enttäuscht, wie meine Mannschaft aufgetreten ist. Altach hingegen muss ich ein Riesenkompliment machen. Sie sind der verdiente Sieger. Trotzdem fühle ich mich durch Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt. Beim Elfer war vorher ein klares Foul an Weinhandl, die gelb-rote Karte war ein Dutzendfoul an der Mittellinie. Wir werden alles hinterfragen und müssen herausfinden, welche Spieler die richtigen für uns sind.“

Patrick Greil (Altach-Doppeltorschütze): „Unser Sieg war sehr verdient. Wir haben gegen Ende der ersten Hälfte gespürt, dass etwas möglich ist. Dann war auch das Glück ein bisschen auf unserer Seite. Dass wir gegen Fabio Ingolitsch (Anm.: Ex-Altach-Trainer) gespielt haben, hatte ich während der Partie eigentlich gar nicht im Kopf.“

Benedikt Zech (Altach-Profi): „Wir haben den Fußball von Fabio natürlich gekannt, waren gut eingestellt und sind unterm Strich verdient weitergekommen. Auch gegen Salzburg ist alles möglich.“

Emir Karic (Sturm-Graz-Profi): „Mit einem Mann weniger ist es schwer, aber wir haben uns schon davor schwergetan. Wir haben den Kampf nicht angenommen. Es war eine Mentalitätssache, und da war uns Altach einen Schritt voraus. Wir haben uns in den Zweikämpfen ein bisschen die Schneid abkaufen lassen und die Bälle zu schnell wieder verloren. Altach hat verdient gewonnen.“

