Ings-Doppelpack: Hasenhüttls Southampton feiert Heimsieg gegen Crystal Palace

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl feiert in der 36. Runde der Premier League einen 3:1-Heimsieg gegen Crystal Palace. Zuvor verloren die “Saints” fünf Pflichtspiele in Folge.

Christian Benteke bringt Palace in der zweiten Minute in Führung. Goalgetter Danny Ings gleicht in der 19. Minute aus. Drei Minuten nach der Halbzeitpause schießt Adams die “Saints” in Front. Eine Viertelstunde vor Schluss macht Ings mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel drauf.

Hasenhüttls Mannschaft springt von Rang 17 auf die 14. Position (40 Punkte) und liegt direkt hinter Crystal Palace (41).

Bild: Imago