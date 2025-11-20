Iniesta-Konzern übernimmt umstrittenen Rad-Rennstall

Der umstrittene Rad-Rennstall Israel-Premier Tech hat seinen polarisierenden Namen abgelegt und geht in der neuen Saison als „NSN Cycling Team“ an den Start.

Das teilten die neuen Entscheidungsträger um den spanischen Ex-Fußball-Weltmeister Andrés Iniesta am Donnerstag mit. Demnach ist die künftige Mannschaft in der Schweiz angemeldet, hat ihre Operationsbasis allerdings innerhalb einer „spanischen Struktur“ in Barcelona und Girona.

Durch den Namenswechsel, für den der Sport- und Unterhaltungskonzern „Never say never“ (NSN) ein Joint Venture mit der Schweizer Investitionsplattform Stoneweg eingegangen ist, dürfte der Wirbel um das Vorgänger-Team praktisch der Vergangenheit angehören. Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges hatten pro-palästinensische Aktivisten vor allem bei der Spanien-Rundfahrt und auch bei anderen Wettbewerben gegen die israelische Mannschaft protestiert. Dabei waren mehrere Rennen und Etappen mehrfach unterbrochen oder durch Umleitungen verkürzt worden.

Co-Sponsor stieg bereits zuvor bei Rad-Team aus

Bereits im Oktober hatte das bisher einem israelischen Milliardär gehörende Team eine Änderung seines Namens und den gleichzeitigen Verzicht auf einen künftigen Bezug zu Israel angekündigt. Zu Monatsbeginn erklärte die kanadische Premier-Tech-Gruppe wegen der Querelen ihr Sponsoring des Teams vorzeitig für beendet.

