Innenverteidiger Henriksson verlässt den WAC

Innenverteidiger Gustav Henriksson verlässt den Wolfsberger AC und wechselt zurück in seine Heimat. In Schweden schließt er sich IF Elfsborg an. Das gab der WAC am Freitag bekannt.

Vor knapp 12 Monaten wagte Henriksson den Schritt von Schweden in die ADMIRAL Bundesliga. Nach 16 Pflichtspieleinsätzen (1 Tor), kehrt er nun wieder zurück zu seinem Heimatverein IF Elfsborg. In der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und im ÖFB-Cup.

Alles Gute, Gustav! ✊https://t.co/Rbx2GLdhDI — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) January 7, 2022

Bild: GEPA