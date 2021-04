Der HC Innsbruck hat einen Tiroler für die nächste Saison der ICE-Eishockeyliga zurückgeholt. Die “Haie” gaben am Dienstag die Verpflichtung von Verteidiger Daniel Jakubitzka bekannt. Der 24-jährige durchlief in den vergangenen zehn Jahren die Mannschaften von Red Bull Salzburg. In der am Montag für Salzburg zu Ende gegangenen Saison absolvierte der 14-fache Teamspieler 32 Liga-Partien.

(APA)

Artikelbild: GEPA