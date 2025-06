Innsbrucker Haie präsentieren neuen Headcoach

Der HC Innsbruck hat mit Ryan Kinasewich einen neuen Headcoach verpflichtet.

Nach dem plötzlichen Abgang von Jordan Smotherman ist es für den 41-jährigen Kanadier eine Rückkehr in die ICE Hockey League in anderer Funktion. Kinasewich war als Spieler von 2010 bis 2016 für Zagreb, Salzburg, Graz, Dornbirn und Fehérvár eingelaufen.

Kinasewich war zuletzt acht Jahre lang als Assistant Coach sowie später als Headcoach für die Utah Grizzlies in der East Coast Hockey League tätig. „Ich war begeistert von den Veränderungen und Plänen in Innsbruck. Der Verein zeigt, dass er den HCI wieder erfolgreich machen will“, wird der Neo-Trainer in einer Aussendung zitiert. Er soll die Haie wieder in die Play-offs führen.

(APA) Foto: GEPA