Insel lockt Haidara! Wird Leipzig bei 55 Millionen Euro schwach?

via

via Sky Sport Austria

Amadou Haidara ist ins Visier zweier Premier-League-Klubs geraten. Besonders Newcastle United und Manchester United seien richtig scharf auf den Leipziger Mittelfeldspieler, wie Sky Reporter Philipp Hinze weiß.

„Aber was einen Winterwechsel anbetrifft, hat RB die Zügel fest in beiden Händen. Haidara verfügt zwar über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Diese kann aber erst im Sommer aktiviert werden.“ Heißt: Um Haidara im Winter aus Leipzig wegzulocken, muss eine ordentliche Summe gezahlt werden.

„Ich denke bei allem ab 55 Millionen Euro aufwärts wird es interessant. Da wird es dann auch irgendwann unanständig aus RB-Sicht. Da ist man dann fast schon gezwungen anzunehmen. Vorher aber, wird man Haidara mindestens bis Sommer hier in Leipzig lassen, denn er ist ein wichtiger Anker im Mittelfeld.“

(skysport.de) / Bild: Imago