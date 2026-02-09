Inspiration aus England: Altachs Eckball-Variante zum Heimsieg

Der SCR Altach setzte am Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga auf eine kreative Eckball-Variante und kam damit zum Erfolg gegen den FC Blau-Weiß Linz.

Patrick Greil führte den Eckball flach zur Mitte aus, Vesel Demaku ließ den Ball in den Rückraum abtropfen, wo Mohamed Ouedraogo zum entscheidenden Treffer abschloss. Inspiration dafür gab es aus England.

Der Treffer im VIDEO:

Eine quasi idente Ausführung war bereits am Vortag in der Premier League zu sehen. Manchester United gewann am Samstag sein Heimspiel gegen Tottenham Hotspur mit 2:0 und ging ebenfalls nach einer einstudierten Eckball-Variante in Führung. Bruno Fernandes spielte den Ball flach an den ersten Pfosten, Kobbie Mainoo kam entgegen und legte in Richtung Elfmeterpunkt ab. Bryan Mbeumo verwertete die Aktion zum 1:0.

Das Mbeumo-Tor im VIDEO:

In beiden Begegnungen führte die flach ausgeführte Ecke mit Ablage in den Rückraum zum Führungs-Tor – beide Mannschaften konnten am Wochenende drei Punkte einfahren.

Die beiden Altach-Protagonisten Demaku und Ouedraogo scherzten am heutigen Montag in einem Beitrag auf Instagram, in dem sie ihren Chat veröffentlichten, in welchen sie sich ausgemacht haben die Standard-Variante von Manchester United selbst auszuüben.

(Red.) / Bilder: GEPA/Imago