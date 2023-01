Inter buhlt wohl um Liverpool-Star

Inter hat Interesse an einer Verpflichtung von Roberto Firmino. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Der Vertrag des 31-jährigen Brasilianers läuft im kommenden Sommer bei Liverpool aus. Die Italiener würden den Brasilianer gerne nach der Saison ablösefrei nach Mailand locken.

Firmino spielt seit Sommer 2015 in Liverpool und erzielte in dieser Saison neun Tore in 21 Spielen. Laut des Berichts plane Inter Firmino als möglichen Lukaku-Ersatz ein. Der Belgier ist derzeit von Chelsea zum italienischen Spitzenklub ausgeliehen, konnte in dieser Saison aber aufgrund von Verletzungen kaum überzeugen. In acht Spielen gelangen ihm nur zwei Tore und ein Assist. Gut möglich, dass Inter diese Zahlen nicht für eine Weiterbeschäftigung reichen. Lukaku selbst soll Interesse an einem Verbleib haben. Eine Rückkehr zu Chelsea wolle der Superstar nicht.

Jürgen Klopp möchte Firmino hingegen in Liverpool halten. „Ich möchte, dass Firmino hier bleibt. Er weiß über die Situation Bescheid und was wir von ihm halten. Es gibt kein Problem. Er ist großartig, aber ich weiß nicht 1000-prozentig, was seine Pläne sind“, gab der LFC-Coach an.

Neben Inter sollen auch mehrere Vereine aus Saudi-Arabien Firminio in den Mittleren Osten locken wollen. Auch Top-Klubs wie der FC Barcelona, Atletico Madrid und Juventus Turin sollen den Brasilianer auf dem Zettel haben.

Der Angreifer selbst tendiere aber zu einer Vertragsverlängerung beim FC Liverpool. Eine Laufzeit bis mindestens 2025 soll im Raum stehen.

