Königsklassen-K.o. droht! Inter gegen Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand

Inter Mailand steht am Dienstag im Playoff-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand.

Der Vorjahresfinalist muss im Meazza-Stadion gegen den norwegischen Außenseiter einen 1:3-Rückstand aufholen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Trainer Christian Chivu zeigte sich optimistisch. „Das Duell ist nach wie vor komplett offen“, erklärte der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil.

Im ersten Duell mit Bodö/Glimt kamen die Mailänder weder mit den Wetterverhältnissen jenseits des Polarkreises noch mit dem Kunstrasen in Bodö zurecht.

„Im eigenen Stadion zu spielen, ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen“, betonte Verteidiger Matteo Darmian. Allerdings hat der norwegische Vizemeister in dieser Champions-League-Saison bereits bewiesen, dass er auch auswärts gegen Topteams bestehen kann – so wurde etwa die Teilnahme am Play-off mit einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid fixiert.

Inter in Serie A in Top-Verfassung

Während Bodö/Glimt erst Mitte März in die neue Ganzjahresmeisterschaft startet, befindet sich Inter voll im Ligabetrieb, und das sehr erfolgreich. Die „Nerazzurri“ holten aus den jüngsten 14 Serie-A-Partien 13 Siege und ein Remis, die jüngsten sechs Matches wurden allesamt gewonnen, zuletzt gab es ein 2:0 in Lecce. Die Tabelle führt Inter zwölf Runden vor Schluss mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Stadtrivalen AC Milan an.

In den anderen Dienstag-Playoff-Duellen sind die Ausgangspositionen vor den Retourpartien klar verteilt. Das Weiterkommen von Newcastle ist durch den 6:1-Auswärtserfolg gegen Karabach Agdam nur noch Formsache, zudem darf auch Bayer Leverkusen aufgrund des 2:0 bei Olympiakos Piräus mit dem Achtelfinale planen. Atletico geht nach einem 3:3 bei Club Brügge als klarer Favorit in das Heimspiel gegen die Belgier.