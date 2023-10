Inter gewinnt Generalprobe für Salzburg-Duell

Inter Mailand hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel am Dienstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) gegen Red Bull Salzburg abgeliefert.

Die „Nerazzurri“ feierten am Samstag gegen Torino einen 3:0-Auswärtssieg und übernahmen damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der italienischen Fußball-Serie-A. AC Milan würde am Sonntag mit einem Heimsieg über Juventus Turin aber wieder um zwei Punkte am Stadtrivalen vorbeiziehen.

Marcus Thuram (59.), Lautaro Martinez (67.) und Hakan Calhanoglu (95./Elfmeter) trafen für Inter, Marko Arnautovic fehlte bei den Gästen weiterhin wegen einer Muskelverletzung. Bei Torino spielte Valentino Lazaro bis zur 86. Minute.

(APA)

