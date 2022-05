Inter legt Roma-Profi wohl Angebot vor

via

via Sky Sport Austria

Inter Mailand hat offenbar Interesse an Henrik Mkhitaryan, der gerade erst die UEFA Conference League mit AS Rom gewann. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sollen die Nerazzurri bereits ihr „offizielles Interesse“ an Mkhitaryan bekundet haben. Der Vertrag des Armeniers läuft zum Saisonende aus.

Jose Mourinho & die Roma wissen allerdings auch um die Qualitäten ihres Spielmachers. Dementsprechend soll der 33-Jährige auch ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten haben.

Aktuell soll die Tendenz bei Mkhitaryan in Mailand liegen, eine finale Entscheidung steht aber noch aus. Der Armenier war in seiner Karriere unter anderem schon für den FC Arsenal, Manchester United und Borussia Dortmund aktiv.

(skysport.de)

Bild: Imago