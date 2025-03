Inter macht gegen Atalanta nächsten Schirtt Richtung Titel

Inter Mailand hat in der Serie A den nächsten Schritt zum Meistertitel gemacht. Das Auswärtsspiel beim Dritten Atalanta Bergamo entschieden die Nerazzurri am Sonntagabend mit 2:0 für sich. Carlos Augusto (54.) und Lautaro Martinez (87.) trafen für Inter, Marko Arnautovic sah den Sieg seines Teams von der Bank aus. Da Napoli am Nachmittag über ein 0:0 bei Venezia nicht hinaus kam, beträgt der Vorsprung der Mailänder an der Spitze nun drei Zähler.

Bei Atalanta fehlte der verletzte Stefan Posch. Nach Ederson mit Gelb-Rot (82.) musste bei den Hausherren auch Trainer Gian Piero Gasperini nach dem 0:2 mit Rot auf die Tribüne. Inter beendete die Partie nach Gelb-Rot für Alessandro Bastoni ebenfalls nur zu zehnt.

Juventus kassierte bei der Fiorentina die nächste empfindliche Niederlage. 3:0 gewann die „Viola“ gegen die nun fünftplatzierten Turiner, die schon in der Vorwoche 0:4 daheim gegen Atalanta verloren hatten. Für Juve-Trainer Thiago Motta wird die Luft dünner. „Es wäre jetzt zu leicht, das zu tun. Aber ich mag keine leichten Dinge“, sagte Motta auf eine Frage, ob er sich vorstellen könne, zurückzutreten. Robin Gosens (15.), Rolando Mandragora (18.) und Albert Gudmundsson (53.) trafen für die Fiorentina.

(APA) / Bild: Imago