Inter Miami dementiert Testpiel mit Ronaldo-Klub Al-Nassr

Lionel Messis Klub Inter Miami hat ein Duell mit Cristiano Ronaldos saudi-arabischem Klub Al-Nassr im kommenden Februar dementiert. „Heute wurde eine Ankündigung verbreitet, dass Inter Miami im Riyadh Season Cup antritt. Das ist falsch“, teilte Miami am Abend mit. An dem Dreierturnier soll zudem Al-Hilal teilnehmen, bei dem Messis einstiger Mitspieler Neymar unter Vertrag steht.

Die Teilnahme Miamis war wenige Stunden zuvor als „letzter Tanz“ („Last Dance“) zwischen dem argentinischen Weltmeister Messi (36) und dem Portugiesen Ronaldo (38) angekündigt worden. Unter anderem Turki Al-Sheikh, Vorsitzender der Allgemeinen Sportbehörde Saudi-Arabiens, hatte den entsprechenden Beitrag bei X verbreitet.

„Befinden uns noch in Gesprächen“

„Wir befinden uns noch in Gesprächen, um festzulegen, wie unser Vorbereitungsplan 2024 aussieht“, widersprach nun jedoch Miami. „Wir freuen uns darauf, unsere Spieler auf der ersten internationalen Tour von Inter Miami zu präsentieren. Diese wird in den kommenden Wochen vorgestellt“, so der MLS-Klub.

Bereits Anfang 2023 hatten sich Ronaldo kurz nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien und Messi mit seinem damaligen Klub Paris St. Germain zu einem Freundschaftsspiel in Riad getroffen.

Auch diese Partie wurde hochstilisiert zum vermeintlich letzten Duell, ein Geschäftsmann blätterte damals 2,5 Millionen Euro für ein Super-VIP-Ticket hin, das ihm unter anderem persönliche Treffen mit den beiden Weltstars am Rande des Spiels garantierte.

(SID)/Bild: Imago